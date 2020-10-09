عاجل.. ارتفاع ضحايا انفجار لبنان لـ4 قتلى وانتشال طفلتين على قيد الحياة

وقع انفجار ضخم في خزان للمازوت بأحد أحياء بيروت، مساء الجمعة، حسبما أفاد مراسل شبكة "سكاي نيوز"، ما أدى إلى سقوط ضحايا، وارتفع عدد الضحايا إلى 4 أشخاص جراء الحادث، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، عن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة.

وأفادت الوكالة اللبنانية أن عناصر الدفاع المدني، نجحت في انتشال طفلتين على قيد الحياة من مكان الانفجار.

وكان الصليب الأحمر اللبناني، قال في وقت سابق، أن انفجار خزان مازوت في بيروت أسفر، عن قتيلين وعدد من الجرحى.

وتوجهت فرق الإطفاء لإخماد الحريق الذي تسبب به الانفجار، في حي طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية، وعملت على إخلاء المنازل المحيطة بمكان الحادث.

وأدى صوت الانفجار القوي إلى حالة من الهلع والخوف في صفوف السكان.

#بيروت pic.twitter.com/whlp1NLwpX — H a s s a n O b e i d (@HassanObeid16) October 9, 2020

ولا يزال اللبنانيون يعيشون على وقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.

وقتل في انفجار المرفأ 200 شخص على الأقل، فيما أصيب الآلاف ودمرت مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وقدرت الخسائر المادية بمليارات الدولارات.

وأدى الانفجار إلى تعميق الأزمة السياسية في لبنان، حيث تقدمت حكومة حسان دياب باستقالتها، وفشل خلفه مصطفى أديب في إحداث توافق على تشكيل حكومة جديدة مما دفعه إلى الاعتذار مؤخرًا.