الاثنين.. أول تجمع انتخابي للرئيس ترامب بعد إصابته بكورونا

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس سينظّم الاثنين المقبل، في فلوريدا، أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أنه يأمل استئناف حملته الانتخابية، السبت، بعدما حصل على الضوء الأخضر بذلك من طبيبه، في وقت تستعد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للكشف عن خطط لفتح تحقيق بشأن قدرته على مواصلة الحكم بعدما أصيب بـ "كوفيد-19".

وعلى وقع ارتفاع منسوب التوتر بشأن إصابة الرئيس الأمريكي، والتساؤلات حيال قدرته على اتخاذ القرارات، قال "ترامب"، في مقابلة أجرتها معه محطة "فوكس نيوز" في وقت متأخر الخميس إنه يرغب بتنظيم تجمّع انتخابي.

وأعطى طبيب ترامب الخميس، الرئيس الضوء الأخضر لاستئناف نشاطاته العامة نهاية الأسبوع.

وصرح شون كونلي في بيان، "السبت سيكون اليوم العاشر منذ تشخيص (الإصابة). وبناءً على مسار التشخيصات المتقدّمة التي يجريها الفريق (الطبي)، أتوقع تمامًا عودة الرئيس الآمنة إلى الالتزامات العامة اعتبارا من العاشر من أكتوبر".

ولا يزال الرئيس الأمريكي يتعافى بعد قضائه ثلاث ليال في المستشفى، بينما تحوّل البيت الأبيض إلى بؤرة للوباء مع تأكد إصابة عشرات المقرّبين من ترامب.

ويشكّل قراره مقاطعة مناظرة الأسبوع المقبل التي كانت ستسمح للجمهور الحاضر بطرح الأسئلة على المرشحَين، خسارة فرصة نادرة لهزيمة بايدن في مواجهة تلفزيونية تبث على الهواء مباشرة.

واتّهم الرئيس المنظمين بمحاولة "حماية" بايدن بعد أول مناظرة تبادل فيها المرشحان الإهانات في كليفلاند في 29 سبتمبر. ووصف مدير حملته بيل ستيبين المنظمين بأنهم "مثيرون للشفقة" وأعلن أنه سيتم إجراء تجمع انتخابي بدلا منها.