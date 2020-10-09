أستاذ بـ"هارفارد": الدواء الذي حصل عليه ترامب لم يعتمد بعد

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بمستشفيات جامعة هارفارد الأمريكية، إن فيروس كورونا إذا انتشر في نصف الكرة الجنوبي على غرار ما حدث في البرازيل، سيصبح فيروسًا موسميًا.

وأضاف حمدي خلال تصريحات عبر "سكايب"، ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الإصابات تزداد بشكل مطرد في جميع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الاحتياطات والإجراءات الوقائية جيدة جدًا.

وحول سرعة تعافي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الفيروس، أكد أن هناك تطورًا كبيرًا في طريقة علاج الفيروس: "الجسم قد يشكل أجساما مناعية أو قد يحصل على أجسام مناعية مخلقة في المعمل، والشيء الجديد أن إحدى الشركات قامت بتخليق أجسام مضادة، والرئيس ترامب حصل على هذا العلاج الذي لم يعتمد بعد، لكن من المتوقع أن يحصل على نوع من الاستثناء من قبل الـFDA لاستكمال المرحلة الثالثة للأبحاث، أما المرحلة الثانية كانت ناجحة جدًا، وحصل عليه 270 مريض".