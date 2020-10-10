"الشعب الجماهيري" ينظم مؤتمرا جماهيريا لمرشحه بإحدى قرى الفيوم

نظمت أمانة حزب "الشعب الجمهوري" بالدائرة الثالثة، ومقرها طامية وسنورس، مساء الجمعة، مؤتمرًا جماهيريًا بقرية الجمهورية التابعة لمركز طامية لدعم وتأييد مرشح الحزب في ائتلاف الأحزاب، وعضو مجلس النواب السابق منجود محمد عبدالقوي عبدالعزيز حسن، وشهرته "منجود الهواري" رمز "الصاروخ"، في انتخابات مجلس النواب عن دائرة طامية وسنورس.

وأشار "الهواري" خلال المؤتمر إلى أنّه كان شديد الحرص خلال وجوده في المجلس على تنظيم العديد من القوافل الطبية المجانية لأهالي الدائرة على مدار الخمسة أعوام الماضية، وذلك إيمانًا منه بتخفيف عبء الألم عن أهالي دائرته، ومن أجل تيسير العلاج لهم بدون مقابل، مؤكدا أنه سيظل ملف الصحة على رأس أولوياته في حالة نجاحه في الدورة المقبلة.

وكشف مرشح الشعب الجمهوري، أنّه تم تشكيل فرق عمل منظمة بجميع القرى والمدن والنجوع لدعم وتأييد مرشحي الحزب.

ولفت إلى أنّ الاستحقاق الانتخابي المُقبل هو اختبار حقيقي على أرض الواقع، وأنّه سوف يعمل على تلبية احتياجات أهالي المركز وخدمتهم في شتى المجالات.

جدير بالذكر أنّه قد بلغ عدد المتقدمين للانتخابات في الدئرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم 12 مرشحًا، بينما في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا 21 مرشحًا ومرشحة، وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركزي طامية وسنورس 27 مرشحًا، وفي الدائرة الرابعة ومقرها أبشواي والشواشنة ويوسف الصديق 21 مرشحًا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020 بمحكمة الفيوم، قد أعلنت عن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب بمحافظة الفيوم، والذين بلغ عددهم 81 مرشحًا بينهم 3 سيدات، وذلك بعدما رفضت محكمة القضاء الإداري، 8 طعون من مرشحين مستبعدين بسبب عدم اكتمال الأوراق المطلوبة، أو التعاطي، بالإضافة إلى تنازل جلال محمد زين العابدين محمد مرشح فردي مستقل عن دائرة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية لمجلس النواب بدوائر المحافظة 81 مرشحا ومرشحة.