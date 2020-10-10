ترامب: توقفت عن تناول أدوية كورونا منذ 8 ساعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" مساء أمس، إنه توقف عن تناول الأدوية الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف: "في الوقت الحالي أنا لا أتناول أي أدوية، لا أتناول أي أدوية منذ ثماني ساعات على الأرجح"، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، أمس، عن موعد عودة ترامب إلى ممارسة نشاطه الاعتيادي في حملته الانتخابية منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت حملة ترامب في بيان، إن ترامب سيعود يوم الاثنين لأول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكورونا، للمرة الأولى منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

كما أعلن مسؤول مطلع، أن "ترامب" سيلقي كلمة من شرفة البيت الأبيض، اليوم.

بينما تقرر إلغاء المناظرة الرئاسية الثانية التي كانت مقررة الخميس المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، وانتقدت حملة الرئيس الأمريكي، وقالت في بيان: "لا يوجد سبب طبي لمنع إجراء مناظرة 15 أكتوبر في ميامي كما هو مقرر، لأن الرئيس سيكون بصحة جيدة ومستعد للمناظرة"، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق، الخميس، قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس أكمل مسار علاجه لفيروس كورونا وحالته مستقرة منذ عودته إلى البيت الأبيض ويمكن أن يعود للمشاركة في المناسبات العامة اعتبارا من يوم السبت.

​وقال الدكتور شون كونلي في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن ترامب استجاب "بشكل جيد للغاية" للعلاج.

​يشار إلى أن ترامب أعلن الأسبوع الماضي، أنه والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، تم نقل "ترامب" إلى مركز والتر ريد الطبي للعلاج في اليوم التالي وخرج من المستشفى يوم الاثنين.