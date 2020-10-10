تسجيل 9 إصابات بـ"كورونا" بين أنصار ترامب خلال تجمع انتخابي

سجلت مديرية الصحة في مينيسوتا، تسع إصابات بفيروس كورونا بين أشخاص حضروا فعالية انتخابية لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقيمت في الولاية خلال سبتمبر الماضي.

ونقلت قناة ABC التلفزيونية، عن مصدر في المديرية أمس الجمعة، أن أحد المصابين بحالة خطرة وهو الآن في وحدة العناية المركزة، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ونوّه المصدر، بأنه لا توجد حتى الآن معلومات حول مكان إصابة هؤلاء الأشخاص بالضبط.

وتعتقد المديرية، أن فعالية ترامب الانتخابية في منتصف سبتمبر، ساهمت على الأرجح في انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في مينيسوتا.

وتعرض ترامب، لانتقادات أكثر من مرة لأنه كان يحضر المناسبات العامة دون كمامة واقية. وأشار معارضون سياسيون، إلى أن ترامب يقدم مثالا سيئا للمواطنين.

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، إن توفير وإتاحة الوصول العادل للقاحات كورونا سيكون هو السبيل لكي تتمكن الدول من توفيرها لمن هم أكثر حاجة إليها، خاصة أن كمية الجرعات من اللقاح التي ستتاح في المراحل الأولى لن تكفي الجميع في كل دولة.

وأضاف أدهانوم، في مؤتمر صحفي، أمس، أن على كل دولة أن تعد خططها ليكون اللقاح أولاً للمسنين والعاملين الصحيين، ومن لديهم ظروف صحية خاصة.

وأشار إلى أن الصين وجمهورية كوريا قد أبلغتا المنظمة بانضمامهما إلى مبادرة (كوفاكس) وهي المبادرة التي أطلقتها المنظمة؛ لتيسير النفاذ العادل إلى أدوات وعلاجات ولقاحات فيروس كورونا.

ولفت إلى أن عدد البلدان التي انضمت إلى (كوفاكس) حتى الآن بلغ 171 دولة، مضيفا أن المنظمة مازالت تناقش انضمام بقية البلدان.

وأفاد تادروس بأن فريقا من الخبراء والمستشارين المستقلين يتابع اللقاحات وتطويرها، وأنه وضع خارطة طريق للمجموعة الأولى من اللقاحات.