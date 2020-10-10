اندلاع حريق في محطة مترو غربي العاصمة الإيرانية طهران

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن اندلاع حريق في محطة مترو واقعة غربي العاصمة طهران صباحا، دون أن يسفر عن إصابات في الأرواح.

وذكرت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية نقلًا عن المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الرسمية في العاصمة، مجتبي خالدي، أن الحريق حصل في الساعة 7:45 صباحا بالتوقيت المحلي في محطة مترو اكباتان، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف مجتبي، قائلا: إن "الحريق لم يؤد لأضرار في أي قطار، ولكنه لم يذكر بشكل فوري سببه".

وتعرضت إيران لسلسلة حرائق وانفجارات في الأشهر الماضية، في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من البلاد، كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران أواخر يونيو، أسفر عن مقتل 19 شخصا.

وشهدت إيران سلسلة من الانفجارات والحوادث "الغامضة"، طالت منشآت نووية وعسكرية شملت ما لا يقل عن 25 انفجارا وحريقا في غضون ثلاثة أشهر.

وشملت التفجيرات انفجار قاعدة "خجیر" للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في 26 يونيو الماضي.

يذكر أن انفجاراً آخر وقع في 10 يوليو الماضي، في منطقة غرمدرّة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية لشركة "بلانيت لابز Planet labs" حدوث حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن إحدى أقوى الفرضيات بشأن الانفجار في موقع نطنز النووي، في يوليو الماضي، هو "تورط عناصر داخلية".

وفي الرابع من سبتمبر الماضي، أصيب أكثر من 200 شخص بانفجار قارورة لغاز الكلور محمولة على متن شاحنة في قرية زجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول في محافظة إيلام غربي إيران.