إيران تعلن حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الجمعة، حالة الطوارئ في النظام الصحي للبلاد، وأصدرت أمرًا بمنع إجراء أي عمليات جراحية في المستشفيات الإيرانية إلا للحالات الطارئة حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك، بهدف إتاحة المجال لاستقبال مصابي فيروس كورونا في ظل اشتداد حدة تفشي الوباء في إيران، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويبدأ في طهران يوم غد السبت تنفيذ قرار صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، بإلزام المواطنين ارتداء الكمامات في كل الأماكن العامة والخاصة بما في ذلك الشوارع، وستبدأ قوات الباسيج بتوزيع كمامات مجانية في الساحات الرئيسية على المواطنين.

وكانت محافظة طهران، أعلنت إعادة فرض بعض إجراءات الإغلاق في العاصمة الإيرانية لمدة أسبوع كامل، وسط زيادة تفشي الفيروس.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 4142 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 492.378، كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 210 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 28.098.

وأعلن خبراء، أن إيران دخلت "الموجة الثالثة" من تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن تصاعدت أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس هذا الشهر، بعد فترة من الانخفاض.

ومن جانبه قال داود بيام طبرسي، رئيس قسم الأمراض المعدية في مشفى مسيح دانشفري، الذي يعتبر من بين أهم مشافي علاج كورونا في العاصمة طهران، إن الموجة الثالثة من الوباء بدأت في إيران منذ نهاية الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى احتمال أن تستمر لمدة 4 أشهر.

وحذر "طبرسي"، من ارتفاع حالات الوفاة إلى 600 حالة يوميا في حال بقي الوضع على ما هو عليه الآن، مؤكدًا على "ضرورة التقيد بالبروتوكولات الصحية للحيلولة دون وقوع الكارثة".

وشهدت حالات الوفاة والإصابة تزايدًا منذ مطلع سبتمبر، بعدما سجلت تراجعا كان الأكبر منذ أسابيع طويلة، لتدخل البلاد بذلك "الموجة الثالثة"، وفقًا للخبراء.