الأقباط يختمون "توت" ويبدأون "بابة": "ادخل واقفل البوابة"

يحيي الأقباط في صلواتهم بالكنائس الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بحسب "السنكسار الكنسي"، بداية الشهر الثاني في السنة القبطية الجديدة التي تحمل رقم "1737"، ويحمل اسم "بابة".

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الأحد، 1 بابة لعام 1737 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّ شهر "بابة" سمي كذلك نسبة إلى إله الزرع (بى نت رت) لأن فيه يكسو وجه الأرض بالخضرة، وله معابد في قنا المشهورة الأن بأسم "بنود أو أبنود" وله معبد أخر في تمي الأمديد بمحافظة الغربية وتسمى "منديس"، كما ينسب إلى إلى المعبود "بتاح".

ويشتهر شهر "بابة" بالعديد من الأمثال الشعبية منها: "إن صح زرع بابة، غلب القوم النهابة"، و"إن جاء بابة، ادخل واقفل البوابة"، كما يشتهر هذا الشهر بـ"رمان بابة".

وكان الأقباط، اختتموا أمس السبت، أول شهور السنة القبطية الذي يحمل اسم "توت"، الذي سمي كذلك نسبة إلى الإله "تهوت" أو "تحوت"، وهو إله الحكمة والعلوم والفنون والاختراعات ومخترع الكتابة ومقسم الزمن، ويصور بشكل رجل رأسه رأس طائر اللقلق، عند المصريين القدماء.

ويشتهر شهر "توت" بالعديد من الأمثال الشعبية منها: "توت ري لا يفوت"، و"رطب توت".

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو "نسئ" يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.