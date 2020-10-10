هشام جمال يؤسس أول فريق غنائي محترف من ذوي القدرات الخاصة

حل المنتج والمطرب هشام جمال مع فريقه الغنائي wonders ضيوفًا علي برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عبر فضائية cbc، حيث يعد هذا اللقاء هو الظهور الأول إعلاميًا للفريق بعد تكوينه من خلال المطرب والملحن هشام جمال، الذي تبني الفكرة بعد مشاركة شباب الباند هشام عادل وندي شريف وعبدالرحمن عادل معه في الأوبريت الغنائي "بطل الحكاية" العام الماضي.

"wanders" أول فريق غنائي محترف من ذوي القدرات الخاصة في الوطن العربي، حيث أكد "جمال" على أن عبدالرحمن وندي وهشام من أفضل الأصوات الموجودة على الساحة الغنائية، وقدّم الشكر لمصور المشاهير كريم نور والمصمم الشاب أحمد عماد على دعمهم وتشجيعهم للفكرة.

وتحدث "جمال" عن بداية شركته للإنتاج الفني، موضحًا أنه بدأ شركته بـ11 ألف جنيه، مضيفًا أنها بدأت بالتعاون مع الموزع الموسيقي "مادي"، والذي يعتبر شريكه في كل الأعمال الفنية التي قدمها، معتبرًا أنه أصبح أهم موزع موسيقي في مصر مؤخرًا.

وأضاف، "مادي من الناس اللي ساعدتني جدًا وهو من الناس اللي سنه أكبر مني ومع ذلك كان مؤمن بالمشروع وأدى طاقته ومجهوده وبقا شريك في كل حاجة عملناها من أول يوم وـنا بعتبره شريكي وعايز أشكره جدًا".

وفي سياق منفصل، نشر هشام جمال صورة تجمعه بالفنان عمرو وهبة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عليها، "كل سنة وأنت طيب لواحد من أشطر وأطيب وأكتر الفنانين اللي أعرفهم اجتهادا وموهبة".

ورد "وهبة" علي تهنئته قائلاً: "مش عارف أقولك ايه أنا بحبك .. وبحب اتكلم معاك".