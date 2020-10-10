لليوم الثاني على التوالي.. روسيا تسجل أعلى إصابات بـ كورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية قفزة غير مسبوقة بأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، رصد 12846 إصابة جديدة بالوباء "مقابل 12126 إصابة في اليوم السابق"، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم البلاد الـ85 ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 26% من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 197 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 201 وفاة في اليوم السابق.

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة زيادة بـ1% خلال اليوم الأخير وأصبح 1285084 إصابة مؤكدة منها 22454 حالة وفاة و246428 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ5868 حالة نشطة منذ أمس.

وتماثل 6781 مريضًا للشفاء من كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 1016202 شخص.

وتجاوز عدد الفحوصات المختبرية التي أجريت في البلاد حتى اليوم لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" عتبة الـ50.3 مليون (648 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال أكثر من 255.7 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

أعلن مركز "فيكتور" الروسي الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، أنه من المقرر أن يتم تسجيل لقاحه المضاد لفيروس كورونا المستجد في منتصف الشهر الجاري.

وقال المدير العام للمركز رينات ماكسيوتوف، في تصريح صحفي أمس الجمعة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الموعد المقرر لتسجيل اللقاح الجديد، الذي يحمل اسم "إيبي فاك كورونا"، هو 15 أكتوبر الجاري.. مضيفا "أن 100 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما شاركوا في المرحلتين الأولى والثانية من اختبارات اللقاح الجديد"، مشيرا إلى أن جميعهم في حالة طيبة ولم تظهر لدى أي منهم أي مضاعفات ملموسة.

وتابع ماكسيوتوف، "من المقرر أن تجري مرحلة جديدة من اختبارات اللقاح بعد التسجيل بمشاركة 30 ألف شخص، بالإضافة إلى اختبار منفصل سيشارك فيه 150 متطوعا فوق سن الـ60".

لقاح "إيبي فاك كورونا" سيصبح ثاني لقاح مضاد لفيروس "كورونا" تسجله روسيا، بعد لقاح "سبوتنيك ــ 5" الذي تم تسجيله في أغسطس الماضي.