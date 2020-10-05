روسيا تسجل 10 آلاف و888 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد،تسجيل 10 آلاف و888 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في عموم البلاد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكّدة إلى مليون و225 ألفًا و889 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الاثنين، بأنَّ الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية، وكان من بينها 2861 حالة دون أعراض سريرية.

وأوضح البيان أنَّه تمّ تسجيل 3537 إصابة جديدة في العاصمة موسكو و338 إصابة في ضواحي موسكو و407 إصابات في مدينة سانت بطرسبورج .

كما أشار المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في بيانه إلى تسجيل 117 وفاة جديدة بالفيروس في روسيا خلال 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 21475 شخصا.

من جهتها، أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية إجراء أكثر من 48 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بـ"كوفيد -19" في روسيا ، مشيرة إلى أنَّ 230 ألفًا و120 شخصًا ما يزالون تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.