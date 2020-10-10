انتخابات كفر الشيخ.. دعاية "أون لاين" ومرشحة تعقد مؤتمرا في منزلها

نظمت الدكتورة هدى الطنباري، مقرر المجلس القومي للمرأة في المحافظة، ومرشحة حزب الشعب الجمهوري ضمن القائمة الوطنية، مؤتمرًا انتخابيًا بمنزلها بقرية كوم الحجر التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، وذلك لكسب ثقة وتأييد الأهالي.

وخلال المؤتمر، أكدت الطنباري للأهالي أنها ستواصل دعمها للمرأة وكل فئات المجتمع، وأنها ستكون دائمًا داعمة للفئات الأكثر احتياجًا، قائلةً: "أعدكم أن أبذل الكثير من الجهد، وأن أظل خادمة لكم أنا وزوجي وأبنائي كما كنا طوال سنوات كثيرة، وأن نكون خير سند لكم، وأقول للسيدات، كنت ومازلت سندًا لكن وأنتظر دعمكن".

وأوضحت الطنباري أنها سعيدة باختيارها ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر لتمثيلها كل أطياف المجتمع، وأن ثقة الأهالي ستكون تاجًا على رأسها: "مبسوطة إنه تم اختياري ضمن القائمة الوطنية مع نخبة من الزملاء، وبإذن الله ثقتكم تاج على راسي وأكون قد المسؤولية".

وتعتمد الطنباري على عملها كمقرر للمجلس خلال السنوات الماضية، وخدماتها التي قدمتها لدعم المرأة، وتعكف على تشكيل حملتها الانتخابية التي تضم عددًا كبيرًا من الشباب والفتيات.

وفي وقت سابق، بدأ مرشحو القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة كفر الشيخ الدعاية الانتخابية عن طريق الإنترنت "أون لاين"، قبل تشكيل حملاتهم الانتخابية، حيث دشنت هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ ومرشح تنسيقية شباب الحزاب، صفحة خاصة بها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبة الأهالي خلالها بدعمها، حيث تعكف على تشكيل حملتها الانتخابية التي سيكون جميع أعضائها من الشباب.

وتتمتع الطباخ بشعبية بين شباب المحافظة، حيث كانت تتولى تدريبهم خلال برلمان الشباب لسنوات طويلة، وتعتمد على دعمهم وتراهن على أصواتهم، منذ أن كانت موظفة بمديرية الشباب والرياضة، قبل انتقالها للعمل على مشروع تنمية سيناء وكمدرب بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

فيما بدأ المهندس عبد الحميد الدمرداش، النائب البرلماني الحالي ومرشح القائمة بحزب مستقبل وطن، جولاته الانتخابية ببعض المدن والقرى، حيث يعتمد الدمرداش، الذي يتولى منصب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على ما قدمه من خدمات خلال الدورة البرلمانية الحالية وعلى دعم أقاربه، وتستمر حملته الانتخابية في إبراز مجهوداته عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك".

كما دشن اللواء سعيد عمارة، مرشح حزب مستقبل وطن، صفحة على "فيس بوك"، وبدأ أعضاء حملته الانتخابية في إبراز مجهوداته ونشر صور من جولاته الانتخابية ومؤتمراته ببعض القرى والمدن، فيما يتسابق الدكتور محمد فوزي الرفاعي، نجل أمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومرشح الحزب عن مقعد ذوي الهمم، في كسب حب الناس من خلال والده، حيث يُجري جولات انتخابية برفقته، فيما عقد الحزب اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية لبحث دعم مرشحيه سواء على القائمة أو المقاعد الفردية.

واعتمدت النائبتان هالة أبو السعد والدكتورة منى عبد العاطي، عضوتا البرلمان الحالي، ومرشحتا حزبي مصر الحديثة ومستقبل وطن، على ما قدمتاه خلال الدورة البرلمانية الحالية، كما عكفتا على إبراز جهودهما عبر صفحتيهما على "فيس بوك"، وأكدت أبو السعد أنها ستجري جولات انتخابية خلال الأيام المقبلة.