مرشحو القائمة الوطنية بكفر الشيخ يبدأون الدعاية "أون لاين"

بدأ مرشحو القائمة الوطنية في انتخابات نواب 2020، بمحافظة كفر الشيخ، الدعاية الانتخابية عن طريق الإنترنت "أون لاين"، وذلك قبل تشكيل حملاتهم الانتخابية.

ودشنت هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ ومرشح تنسيقية شباب الأحزاب، صفحة خاصة بها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبة الأهالي بدعمها، حيث تعكف على تشكيل حملتها الانتخابية التي سيكون جميع أعضائها من الشباب، بحسب "الطباخ" التي تتمتع بحب كبير من شباب المحافظة، حيث كانت تتولي تدريبهم خلال برلمان الشباب لسنوات طويلة.

وتهتمد "الطباخ"، على دعم الشباب وتراهن على حبهم لها، منذ أن كانت موظفة بمديرية الشباب والرياضة، قبل انتقالها للعمل على مشروع تنمية سيناء وكمدرب بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

فيما بدأ المهندس عبدالحميد الدمرداش، النائب البرلماني الحالي ومرشح القائمة بحزب مستقبل وطن، في جولاته الانتخابية ببعض المدن والقرى.

حيث يعتمد "الدمرداش"، الذي يتولى منصب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على ما فعله من خدمات خلال الدورة البرلمانية الحالية وعلى دعم أقاربه، وتستمر حملته الانتخابية في إبراز مجهوداته عبر صفحته الرسمية على " فيس بوك".

كما دشن اللواء سعيد عمارة، مرشح حزب مستقبل وطن، صفحة على " فيس بوك"، وبدأ أعضاء حملته الانتخابية في إبراز مجهوداته ونشر صور من جولاته الانتخابية ومؤتمراته ببعض القرى والمدن.

فيما يتسابق الدكتور محمد فوزي الرفاعي، نجل أمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومرشح الحزب عن مقعد ذوي الهمم، في كسب حب الناس من خلال والده حيث يجرى جولات انتخابية برفقته، فيما عقد الحزب اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية لبحث دعم مرشحيه سواء على القائمة أو المقاعد الفردية.

واعتمدت النائبتان هالة أبو السعد والدكتورة منى عبدالعاطي، عضوتا البرلمان الحالي، ومرشحتا حزبي مصر الحديثة ومستقبل وطن، على ما قدمتاه خلال الدورة البرلمانية الحالية، كما عكفتا على إبراز جهودهما عبر صفحتيهما على " فيس بوك"، واكدت أبو السعد أنها ستجري جولات انتخابية خلال الأيام المقبلة .

فيما تعتمد الدكتورة هدى الطنباري، مقرر المجلس القومي للمرأة في المحافظة، ومرشح حزب الشعب الجمهوري، على عملها كمقرر للمجلس خلال السنوات الماضية، وخدماتها التي قدمتها لدعم المرأة وتعكف على تشكيل حملتها الانتخابية التي تضم عدد كبير من الشباب والفتيات.

بينما دشنت جميانة لويس، مرشح حزب مستقبل وطن، صفحة على فيس بوك وبدأت في الدعاية عن طريق الـ" أون لاين"، فضلاً عن جولات في الكنيسة.