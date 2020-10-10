صور.. مصرع طالب وإصابة شخصين في حادثي تصادم بسوهاج

لقى تلميذ مصرعه كما أصيب شخصين آخرين في حادثي تصادم بدائرة مركزي المراغة وطهطا شمال سوهاج، تم نقل الجثة لمستشفى المراغة المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بحدوث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، علي الطريق الزراعي، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، نتج عنه مصرع ياسر صلاح السيد، 14 عامًا تلميذ، كما أصيب شخص آخر في الحادث.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

أخطرت النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.

كما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا بوجود حادث تصادم ومصاب بناحية نزلة القاضي دائرة المركز.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة المدعو "منصور. ف ش" 32 عاما سائق ويقيم بناحية الكوم الأصفر دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو "حسام. ا. ب" 19 عاما طالب ويقيم بناحية نزلة القاضي دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة البخارية بسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، بسؤال قائدي المركبتين قررا بمضمون ما تقدم.

يذكر أن سوهاج شهدت منذ عدة أيام حادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة على الطريق الزراعي الشرقي بناحية قرية العوامية دائرة مركز ساقلته بسوهاج.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، تم رفع آثار الحادث من الطريق، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.