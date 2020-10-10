نجوى فؤاد بعد تعرضها لكسر في الركبة: "العضمة كبرت"

عانت الفترة الأخيرة الفنانة القديرة نجوى فؤاد من كسر في الركبة، ما جعلها تغيب عن الكثير من المناسبات، بالإضافة إلى تقديم واجب العزاء في عدد من أصدقائها في الوسط الفني كشويكار.

وقالت الفنانة نجوى فؤاد ، لـ"الوطن"، إنها في مرحلة الاستشفاء بعد فكها للجبس، حيث تخضع حاليا لمرحلة العلاج الطبيعي، مشيرة إلى أنها تقبل بشكل مستمر على الجلسات وستستغرق وقتا نوعا ما وذلك نتيجة كبر السن، مازحة: "العضمة كبرت وهتاخد وقت عقبال ما تخف".

نجوى فؤاد تعد من أبرز راقصات مصر، وهي ليست مجرد راقصة بل إنها ممثلة شاركت في أفلام سينمائية كثيرة مع كبار النجوم والمخرجين كما أنها أنتجت عددًا من الأفلام السينمائية التي قامت ببطولتها منها "ألف بوسة وبوسة"، "حد السيف"، وقدمت العديد من الرقصات الاستعراضية منها "قمر 14" من ألحان محمد عبد الوهاب.

نجوى فؤاد من مواليد محافظة الإسكندرية، شاركت في بعض المسرحيات منها "بداية ونهاية" و"لا العفاريت الزرق"، كما قدمت استعراضات راقصة منها "قمر 14" من ألحان محمد عبد الوهاب و"ليلة الدخلة"، كما عملت في التلفزيون في مسلسل "عاشت بين أصابعة".

حصلت على عدد من الجوائز السينمائية، وتعتبر إحدى الممثلات الأكبر تواجدا في عدد الأفلام على الشاشة ورغم أدوار الراقصة المتكررة في هذه الأفلام فإنها حاولت أن تعطي نفسها مكانة كممثلة خاصة في فيلم "حد السيف"، وأعلنت اعتزالها الرقص في عام 1998.

وجسدت في رمضان الماضي ضمن أحداث مسلسل "ولاد امبابة" شخصية امرأة تنجب 15 ابنا يتصارعون على الميراث من ضمنهم سعد الصغير وغيره.

ويشارك في بطولته كل من الفنانة شمس وأحمد شيبة ومراد فكري ومحمود فارس وإسماعيل فرغلي وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ومطربا المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودي وبوسي شاهين، من تأليف أيمن بكري وإخراج حاتم صلاح الدين.