محافظ أسيوط: حملات مكثفة للقضاء على حرق المخلفات الزراعية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تكثيف حملات المتابعة بالقرى والمراكز لرصد وتحرير محاضر حرق المخلفات الزراعية وفرض غرامات فورية على المخالفين، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد، على توزيع العشرات من المفارم على مراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وقش الذرة دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج".

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء وإدارة شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الزراعة بتكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية مع أهمية استخدام المفارم التي تم توزيعها بالقرى والمراكز وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية، بعيدًا عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن منعًا للمسائلة القانونية، لافتا إلى تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وخاصة مخلفات الذرة التي تهدد صحة المواطنين وسلامتهم، ومواصلة شن حملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتحرير محاضر للمخالفين للقانون الذي يحظر قطعيًا الحرق المكشوف لأي مخلفات وفرض غرامة مالية وإحالة المخالف للنيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت هالة فرغلي مدير إدارة البيئة بالمحافظة، أنه تم شن حملات مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، بناءًا على تعليمات الوزير المحافظ وتحرير محاضر فورية لحرق المخلفات الزراعية بمختلف القرى والنجوع وفرض غرامات على المخالفين، تبدأ من ألف جنيه وتتجاوز 10 آلاف جنيه، حسب مساحة الأرض .