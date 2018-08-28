أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تسعى نحو الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية من خلال العمل على إدارة منظومة المخلفات الزراعية بالاشتراك مع وزارة الزراعة والمحافظات والجهات المعنية، للحد من التلوث باعتبارها قيمة اقتصادية ومجال لفتح فرص عمل للشباب، ضمن تفعيل البروتوكولات الموقعة مع وزارة الزراعة لزيادة كفاءة الجمع من خلال المتعهدين هذا العام.

جاء ذلك، خلال تفقد وزيرة البيئة، لمحافظة الدقهلية، اليوم، بهدف التنسيق المشترك والوقوف على استعدادات المحافظة خلال موسم مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام، كما عقد مؤتمر جماهيري موسع بمقر المحافظة بحضور الدكتور أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، واللواء أحمد رأفت السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، ونقيب الفلاحين وممثلي الفلاحين ومتعهدي جمع القش بالمحافظة، بالإضافة إلى القيادات الشعبية وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة.

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة تتعامل مع ظاهرة حرق القش بكل محافظة من محافظات زراعة الأرز طبقًا لطبيعتها الخاصة بما يوفر الإمكانيات لها وسرعة حل مشاكلها، وهو ما يساهم في شعور المواطن بتحسن البيئة على أرض الواقع ويجعله يشارك بإيجابية في حماية البيئة.