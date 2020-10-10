هالة السعيد تصدر قرارا بتعديلات على شهادات الاستثمار للمجموعة (أ)

أصدرت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قراراً رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1990 في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري.

ونصت المادة الأولى على أن يحسب العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة (أ) لمدة عشر سنوات ذات العائد التراكمي بواقع (10٫25%)ً سنويا على أن يجري احتساب فترة العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية ويسمح باسترداد الشهادة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

ونشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" القرار.