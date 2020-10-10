أول فيديو لـ"خناقة" أحمد فهمي مع شيكابالا بسبب "شتيمة" جمهور الأهلي

نشر المصور أحمد مصطفي سانتياجو أول مقطع مصور يكشف تفاصيل مشاجرة الفنان أحمد فهمي مع محمود عبدالرازق الشهير بـ"شيكابالا" داخل حفل زفاف شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وأوضح المقطع أن فهمي اتجه لتحية شيكابالا، لكن الأخير رد التحية بطريقة غير لائقة، ليتدخل مصطفى سيف العماري قبل اندلاع المشاجرة بين الثنائي.

وكشف مصدر، لـ"الوطن"، تفاصيل الواقعة التي بدأت مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد لقاعة الفرح، حيث التقيا مصطفي سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان، قائلاً: "شيكا هنا.. تعالى سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.

وأضاف المصدر: "استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا الذي كان واقفاً رفقة زوجته، ليفاجيء بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف"، وقال له: "أنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجيء الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بأبشع الألفاظ.

وكشف المصدر عن اندهاش فهمي من سباب شيكابالا للنادي الأهلي وجمهوره، حيث سأله: "أنت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟"؛ ليعاود اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهورها من جديد، وهنا وجه فهمي السباب لشخص شيكابالا من دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره، وفقا لتأكيد المصدر.

وتابع المصدر: "تدخل أمير مرتضى ومصطفى سيف العماري لاحتواء الموقف، وتوجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق والمنتخب الوطني، لفهمي لتهدئته".