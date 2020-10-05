أحمد فهمى: مشاركتي في تجربة لقاح كورونا واجب.. مش مستني شكر من حد

قال الفنان أحمد فهمى، إنه شارك أمس الأحد، في حملة تجربة لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، داخل أحد المراكز الطبية، مشددا على أنه لا ينتظر شكر من أحد نظير ما قام به، كون ذلك مشاركة مجتمعية ضرورية، في ظل المرحلة الراهنة التي تشهدها مصر ودول العالم، في ظل جائحة كورونا.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه لا ينتظر شكرًا من أحد، كون ذلك دوره خلال الفترة الراهنة التي تمر بها مصر، "دور الفنان ليس تقديم الأعمال الفنية الجيدة فقط، بل والعمل المجتمعى أيضاً".

وأوضح أن المشاركة المجتمعية، لابد أن تكون بشكل فعال والأمر لا يجب أن يقتصر على التبرع بالأموال فقط، لافتاً إلى أن مشاركته من منطلق الواجب، وشئ لوجه الله سبحانه وتعالى عند لقاءه.

وتابع:"ده واجب علينا.. ويا رب ما نقوم به يكون بنتيجة ونخلص من اللى أحنا فيه"، مشيراً إلى أن المشاركة في التجربة لم تستغرق أكثر من 40 دقيقة فقط، بما فيها سحب العينات وتحاليل الدم.

شارك الفنان أحمد فهمي، بالدراسة المقامة تحت رعاية وزارة الصحة في مركز طبي في منطقة القطامية من أجل دعم الإنسانية، حيث حرص على التطوع لتناول اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحا أنه يحب أن يشارك جمهوره هذه اللحظة.

ونشر "فهمي"، مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ظهر فيه يقوم بفحص الدم ومسحة "بي سي آر" وفحص السكر والضغط ويقيس الطول والوزن، قائلا: "الأمر لم يستمر أكثر من ربع ساعة ولم أشعر بأي أعراض جانبية بعد أن أخذت اللقاح".

وأشار فهمي، إلى أن القائمين على الدراسة سيتابعون معه طوال العام المقبل من خلال الاتصالات الهاتفية أو المقابلات للاطمئنان على صحته، موضحًا: "سعيد جدا بمشاركتي في التجربة دي وحابب أشاركها معاكم".