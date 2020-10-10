بسبب التصاريح.. إزالة لافتات مرشحي النواب في الإسكندرية

شن حي العامرية أول في الإسكندرية، اليوم السبت، حملة لإزالة اللافتات المخالفة لمرشحي مجلس النواب، بالميادين والشوارع لعدم حصول أصحابها على تصريح.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه جرى إزالة عدد كبير من اللافتات المخالفة من شوارع الشرقاوي والجمهورية.

وأضاف رئيس الحي، أنه لن يجري السماح باستغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مشيرًا إلى استمرار الحملات والمتابعة، لعدم عودة المخالفات.

ويتنافس 215 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 16 مقعدًا فرديًا بـ 6 دوائر، بالإضافة إلى قائمتي "الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر" عن قطاع غرب الدلتا.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن عن 8 ضوابط ومحاذير لوضع لافتات المرشحين بشوارع وميادين المدينة الساحلية، محذرا من يخالفها بالإزالة الفورية، إذ يتطلب من كل مرشح تقديم طلب إلى الأحياء، لوضع لافتات الدعاية الانتخابية.

ويشترط في الطلب تحديد الشوارع التي سيجري الدعاية فيها والمدة المطلوبة، وسداد مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين مبدئي، مع الالتزام بعدم وضع لافتات بطريق الكورنيش والميادين الواقعة عليه.

وتضمنت المحاذير عدم وضع الإعلانات على النصب التذكارية والتماثيل الموجودة في الميادين أو الحدائق العامة أو المباني الحكومية أو الدواوين أو الحدائق العامة المخصصة للجمهور، أو أعمدة الإنارة.

وشمل قرار المحافظ عدم وضع اللافتات بعرض الشارع وإنما موازية لاتجاه الشارع، والسماح فقط بوضع اللافتات في الشوارع الجانبية، بشرط سهولة إزالتها.