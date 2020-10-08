الكورنيش خط أحمر.. 7 محاذير في الدعاية الانتخابية بالإسكندرية

وضعت محافظة الإسكندرية، عدد من الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية لمجلس النواب، وأخطرت رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، ومسئولي أقسام الإعلانات بها، استعدادا للإعلان الكشوف الانتخابية النهائية، وبدء عملية الدعاية الانتخابية.

وحدد ديوان عام محافظة الإسكندرية، 8 ضوابط لتنظيم الدعاية، تضمنت الشروط والمحاذير، وشملت توضيحات تفصيلية لأشكال الدعايا بحسب كل مكان.

1- تقدم المرشح بطلب وضع لافتات الدعاية الانتخابية إلى الحي، موضح به الشوارع، والمدة المطلوبة، مع إرفاق صورة من خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات، وصورة الرقم القومي -سارية-، وأصل التوكيل للمعلن، مع سداد مبلغ 10000 جنيه تأمين، وفي حالة الإعلان عن الدعاية في أحياء مشتركة يكون سداد قيمة التأمين لكل حي على حدى.

2- عدم وضع المرشح لافتات في طريق الكورنيش بأكمله والميادين الواقعة عليه، فيما عدا المرخص منها الصادر لها تصريح من المركز النموذجي لخدمات المشروعات.

3- عدم وضع الإعلانات على النصب التذكارية والتماثيل الموجودة بالميادين أو الحدائق العامة.

4- عدم وضع أى ملصقات على المباني الحكومية أو التابعة للجهات والهيئات العامة والدواوين ومقار الأحياء.

5- عدم وضع اللافتات بالحدائق العامة المخصصة للجمهور.

6- عدم وضع اللافتات بعرض الشارع، بل تكون موازية لاتجاه الشارع على الأجناب، مع السماح بوضع اللافتات في الشوارع الفرعية.

7- عدم استخدام الدعاية بالملصقات، وإنما تكون على شكل لافتات من القماش أو الفينيل، بحيث يسهل إزالتها.

8- عدم وضع إعلانات على أعمدة الإضاءة بجميع أنواعها.