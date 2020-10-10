سعفان يسلم 250 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة في جنوب سيناء

سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم السبت ، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات 250 شهادة "أمان" فئة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بمحافظة جنوب سيناء، مشيرا إلى أنه بذلك يصل ما تم توزيعه من الشهادات إلى 1146 شهادة "أمان".

وأكد أن إجمالي العمالة من هذه الفئة المسجلة بالإدارة المختصة بالمديرية يصل إلي 4224 عاملا، وأن المبالغ المنصرفة على الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهم تزيد على 16 مليون جنيه.

وقال الوزير إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد أول من أطلق حملة رعاية العمالة غير المنتظمة عندما أطلق شهادة "أمان" في فبراير 2018، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

جاء ذلك في إطار زيارة وزير القوي العاملة بمحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام للمحافظة، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

ونوه وزير القوي العاملة بأن الوزارة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، حيث تقدم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وعلى الأخص في حالة وفاة العامل والعجز الكلي والجزئي الناتج عن إصابة عمل، فضلا عن حالة إجراء العمليات، ووفاة الزوجة أو أحد الأبناء، والزواج والمولود، إضافة إلى 4 منح أعياد الأضحى، والفطر، والعمال، والمولد النبوي بإجمالي 2000 جنيه.

وكشف الوزير عن أن الوزارة بصدد عمل وثيقة للتأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة للحوادث الشخصية تتحملها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات، وتغطي الوثيقة الوفاة ، والعجز الكلي المستديم ، والعجز الجزئي وذلك كله نتيجة حادث، بالاضافة الي عدة تغطيات إضافية مثل: "نقل الجثمان، تكاليف الأجهزة الطبية، والعلاج الطبي"، وتكون تغطية الوثيقة على مدار 24 ساعة ويتم تجديدها سنويا.

وأكد الوزير أن القوى العاملة ومديرياتها على مستوى محافظات الجمهورية أصبح شغلها الشاغل في الفترة الحالية رعاية تلك الفئة، وتقدم لهم الخدمات وفقا لما يتوافر لديها من موارد في حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بتلك المديريات.

وقال الوزير إنه لا بد من تكثيف العمل مع تلك الفئة الفترة القادمة لتقديم الرعاية لها خاصة تلك المتضرر من الجائحة التي يمر بها العالم أجمع، ونوه بأن الوزارة بدأت العمل على حصر تلك الفئة في مدينة العلمين الجديدة لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث وصل عدد المسجلين حتى الآن إلى ما يزيد على 22 ألف عامل غير منتظم، ومستمرون في تقديم الرعاية والتسجيل، وجرى استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة وتسجيل مهنة العامل الجديدة ببطاقات الرقم القومي ، وتتحمل الوزارة كافة تكاليف هذه الخدمات نيابة عن العمال.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة سوف تقوم تباعا بحصر هذه العمالة الموجودة في المشروعات القومية الكبري على مستوى المحافظات على أرض الواقع، مطالبا مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات بتطبيق تلك المبادرة على مستوى كافة المحافظات بنفس الآلية بتعاون كافة الجهات المعنية .

وأوضح الوزير أن الوزارة لديها خطة مستقبلية لرعاية تلك الفئة بحلول عام 2021 ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية والوصول للرضا التام عن ما يقدم لها من رعاية وخدمات صحية واجتماعية، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا بالتكاتف فيما بين الوزارات المختلفة وكافة الجهات المعنية.