شاب يفاجئ وزير القوي العاملة بقراءة الفاتحة على روح والده بعد تسلمه عقد العمل بالشرقية

فاجأ شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، والحضور، أثناء تسلمه عقد عمل في القطاع الخاص، بطلب قراءة سورة الفاتحة على روح والد الوزير، واستجاب الوزير والحضور لطلب الشاب، وقرأ الجميع سورة الفاتحة، ثم دعوا للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وسلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، 91 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص بالشرقية، فضلا عن توزيع 229 شهادة أمان.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بديوان عام محافظة الشرقية، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمسؤولين بالقوى العاملة، لتسليم ذوي الاحتياجات الخاصة عقود عمل ضمن خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر إطلاق مبادرة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التابعة لجامعة الزقازيق، تحت عنوان (زيرو إصابات 2).