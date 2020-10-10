ضبط أسلحة ومخدرات ومطلوبين أمنيا في حملات مكبرة بمختلف المحافظات

قادت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 178 قطعة سلاح ناري، بحوزة 154 متهمًا)، وذلك على النحو التالي:

(13) بندقية آلية.

(25) بندقية خرطوش.

(9) طبنجات.

(131) فرد محلي.

(400) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة.

(194) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ (76072) حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي:

(328) حكم جناية.

(22670) حكم حبس جزئي.

(4414) حكم حبس مستأنف.

(37056) حكم غرامة.

(11604) حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط تشكيل عصابي، ضم (3) متهمين، ارتكبوا (3) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات:

ضبط (210) قضايا مخدرات بحوزة (217) متهمًا، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (18,230 جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (26,720 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (4,490 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,685 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,100 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (37 جراماً).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (20 جراماً).

عدد (25572) قرص مخدر.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين:

ضبط (42) متهمًا.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط (22) متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:

ضبط (126) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (17571) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين:

فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتواصل الحملات الأمنية لاستكمال جهودها في شتى مجالات منع الجريمة وضبط المجرمين.