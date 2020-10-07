"الداخلية" تكذب شائعات اختفاء 4 فتيات في الإسكندرية

"اوعي تخلو بناتكم تنزل" .. "عودة ريا وسكينة " .. "اختفاء ٤ فتيات في يوم واحد" هكذا ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتحذيرات في الاسكندرية منذ الصباح الباكر على خلفية انتشار شائعات بشأن اختفاء ٤ فتيات في يوم واحد بينهن طالبة.

ووسط حالة من الخوف والرعب انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي التي طالبت بالبحث والدعاء لعودة الفتيات، انتشر الذعر بين المواطنين خوفا علي بناتهن، وبعد ساعات من التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أعلنت وزارة الداخلية فى بيان رسمي منذ قليل، عن عدم صحة تلك الشائعات المثارة علي مواقع التواصل الاجتماعي ولا حقيقة لاختفاء أي فتيات في الإسكندرية خلال يوم واحد .

وقال مصدر أمني إن جميع ما جرى تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة وأن الحقيقة الوحيدة هي اختفاء طالبة بالاعدادية منذ ٣ أيام وتم تحرير محضر بقسم شرطة سيدي جابر برقم 10270، وجار البحث عنها ومتابعة البلاغ وتحريات المباحث حول الواقعة.

وأضاف أن الطالبة التي تغيبت عن منزلها وجار البحث عنها تدعي "فرح إبراهيم سماحة" بالصف الثاني الإعدادي ومازالت التحريات مستمرة من قبل مباحث قسم سيدي جابر للتأكد من صحة البلاغ ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء تغيبها.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حالة من الذعر بعد انتشار شائعات حول اختفاء 4 فتيات في يوم واحد، وعقب إعلان وزارة الداخلية في بيان رسمي حقيقة الأمر بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي تشر أخبار عن عودة الفتيات اللائي اختفين في الصباح.