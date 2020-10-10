منافسة نسائية بين النائبة "إلهام" و"ماما سحر" بدائرة الرمل

اشتدت المنافسة النسائية داخل الدائرة الثانية في الإسكندرية، وهي دائرة الرمل، وذلك بعد ظهور تأييد واسع وكبير للمرشحة "سحر الغرياني"، مرشحة حزب "العدل"، رقم 23 رمز "الشعلة"، والمُلقبة بين أهالي الدائرة بـ"ماما سحر"، حيث يعتبرها عدد من الشباب والدتهم لتواجدها دائماً معهم، في الوقت ذاته يساند عدد من أبناء الدائرة النائبة الحالية "إلهام المنشاوي"، المرشحة عن نفس الدائرة، وتحمل رقم 6، رمز "عنقود العنب".

وتشهد الدائرة منافسة شرسة، خاصةً بعد صعود بعض المرشحين لأول مرة في قائمة المنافسة، فالدائرة التي خصص لها 3 مقاعد في البرلمان، وشهدت ترشح عدد 39 مرشحاً، من بينهم 10 مرشحين أحزاب، و29 مرشحاً مستقلاً بالنظام الفردي.

ونفذت "سحر" عددأً من الجولات الميدانية داخل الدائرة، بالإضافة إلى قيامها بدعوة شباب الدائرة بالنزول والتواجد في انتخابات المحليات، وعدم تركها للأشخاص من أصحاب المصالح، مؤكدة على ضرورة تمثيلهم للمحليات، وخدمة أهالي الدائرة، وذلك لإصلاح المحليات، بحسب قولها.

وعلق أهالي الدائرة صورتها ولافتات لها على واجهات العقارات الخاصة بهم، وأمام شرفات المنازل دعماً لها، فيما اتخذت كلمة "نقدر" شعاراً لها في حملاتها الانتخابية، وتعد "سحر" من مرشحي النساء والعمال، لحصولها علي معهد فني تجارى.

وفي المقابل، واصلت "إلهام المنشاوي"، النائبة عن الدائرة، جولاتها الميدانية في شوارع دائرة الرمل، وعرضت كشف حساب بما قدمته في مجلس النواب الحالي من خدمات لأهالي الدائرة.

ويتصدر القائمة في الأعلى منافسة، 3 نواب هم النائب "عفيفي كامل عفيفي"، مستقل رقم 4، رمز "أسد"، والنائبة إلهام المنشاوي، والنائب "عمر الغنيمي"، مستقل رقم 7، رمز "حصان"، ثم 3 مرشحين عن حزب "مستقبل وطن"، وهم "أحمد عبد المجيد"، رقم 1 رمز "كتاب"، و"محمود عسكر"، رقم 2 رمز "الكتاب"، و"سعد الدسوقي"، رقم 3 رمز "قلم"، ثم المرشح "سعيد كتاتة"، رقم 10 رمز "كف"، وتأتي بعد ذلك "سحر الغرباني"، ثم "منصور المحمدي"، مستقل رقم 38، رمز "المروحة".