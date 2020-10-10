محافظ الجيزة: حملات مكثفة لرفع المخلفات المتراكمة ونواتج التطهير

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، هيئة النظافة والتجميل ومركز أوسيم، بسرعة رفع المخلفات ونواتح تطهير ترعة الحفرية لما تعكسه من مظهر غير لائق وحفاظًا على الصحة العامة.

وأشار، إلى أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات، موضحًا أن الأعمال بدأت منذ يومين ومستمرة لحين الانتهاء من رفع كافة المخلفات.

ولفت محافظ الجيزة، إلى أنه جارِ إنشاء سور خرساني بطول مسار ترعة الحفرية لعدم إلقاء المخلفات بها مجددًا، موضحًا أن قرى مركز أوسيم تشهد حملات نظافه موسعة، حيث تم أمس رفع 450 طن مخلفات من قري برطس والبراجيل والكوم الاحمر وبشتيل.

شملت مجهودات النظافة رفع 160 طن مخلفات بمدينة الحوامدية من مناطق مقلب البن طريق مصر أسيوط ومقلب السنتر بطريق مصر أسيوط، وشارع المزلقان ومدخل الشيخ عتمان 1و2و3 وشارع النزهة وأمام مدرسة بسام وأمام مقلب السنترال القديم بين المساكن الشعبية وشارع الجمهورية، وجار العمل على رفع القمامة من باقي الشوارع.

ووجه "راشد"، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لأداء شركات النظافة، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منطومة النظافة، مشيرًا إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.