غرفة البترول والتعدين: الدولة وضعت استراتيجية للنهوض بالقطاع

قال الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن الدولة وضعت استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين.

وأضاف أبو بكر لـ"الوطن"، أنه تم بدء العمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية منذ عامين، حيث تم الاتفاق مع بيت خبرة عالمي متخصص للأخذ برأيه فيما يتعلق بالقطاع والإصلاح به، وللوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه قانون الثروة المعدنية، مشيرًا إلى إصلاحها من خلال قانون الثروة المعدنية الجديد، واللائحة التنفيذية الخاصة به.

ولفت، إلى أنه يتم الآن الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية في هيئة الثروة المعدنية، بجانب إعادة هيكلة القطاع ووضع نماذج للتعاقد.

وأوضح، في تصريحات سابقة أن البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة في مصر، أصبح جاذبًا بشكل كبير للمستثمرين الأجانب، خاصة بعد التعديلات التي تمت على قانون الثروة المعدنية واللائحة التفيذية له، ساهمت في جذب الأعين نحو التعدين بمصر.

وأشار، إلى أن نظرة الدولة للتعدين اختلفت بشكل كبير، حيث أصبح هناك توجه من قبل القيادة السياسية لتنمية القطاع والعمل على تحديثه، موضحًا أن إصدار قرار بتعديل قانون الثروة المعدنية وإصدار اللائحة التنفيذية له، قضى على كل معوقات القانون السابق.

وأكد رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن هناك مظاهر كثيرة تشير إلى اتجاه الدولة نحو تطوير وتحقيق التنمية في قطاع التعدين، وأبرزها تعيين نائب لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون التعدين.

وأضاف "أبو بكر"، أن مصر لديها فرصة كبيرة لتكون من ضمن الدول الكبرى للتعدين، خاصة بما تحتويه أرضها على معادن هامة لم تستغل بعد، كما أن التعدين في مصر أصبح جاذبًا بشكل كبير للمستثمرين الأجانب للعمل به، خاصة في الفترة الحالية.