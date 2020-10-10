أحمد بسام زكي لوالدته: عايز كتاب الفرنساوي

طلب المتهم أحمد بسام زكي، "كتاب فرنساوي" من والدته، وذلك أثناء حديثها معه بعد رفع أولى جلسات محاكمته، بتهمة هتك عرض 3 فتيات قاصرات، كما دخلوا جميعا في وصلة ضحك، بعدما أودعه الأمن قفص الاتهام مجددا.

وعقدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم، بحضور دفاعه، حيث عقدت المحكمة جلستها داخل غرفة المداولة، واستمرت لدقائق، وواجهت المحكمة المتهم بما نُسب إليه من اتهامات، فأنكرها.

وظهر المتهم، في جلسة المحاكمة، مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وكمامة طبية واقية.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض 3 فتيات - لم يبلغنّ 18 سنة - وتهديدهنّ وفتاة أخرى، كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وجاء في قرار النائب العام، أنَّ المتهم "تحرش باثنين من الـ3 فتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها في أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي".

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبَل المتهم، ما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهنّ وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهنّ من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.