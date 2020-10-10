قيمتها 100 ألف جنيه.. إطلاق مسابقة طارق كامل للابتكار إحياءً لذكراه

إحياءً لذكرى الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وتكريمًا لدوره الريادي في دعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال للشباب، أطلقت جمعية اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" الدورة الأولى لجائزة سنوية تحمل اسم طارق كامل لأفضل فكرة تكنولوجية أو شركة ناشئة تعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه بمساهمة أكثر من 13 شركة وعدد من خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلزمات.

وتعقيبا على هذه الجائزة، يقول الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية اتصال إن المؤسسين للجائزة توافقوا على أن تقوم جمعية اتصال بما لها من خبرة واسعة بإدارة جائزة الدكتور طارق كامل تعزيزا لروح الابتكار والإبداع وإفساح المجال وتسليط الضوء علي شباب المبتكرين في القطاع.

ويشترط أن تخدم الفكرة الشركة الناشئة أحد مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن تقدم حلا تكنولوجيا يعود بالفائدة على المجتمع المحلي أو العالمي.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من كبار خبراء القطاع والمساهمين في الجائزة لتقييم الأفكار والشركات المتقدمة وتحديد الفائز بالجائزة، كما تم الإعلان عن شروط التقدم للمسابقة.

وأكد زملاء الدكتور طارق كامل، ومحبوه أن إطلاق هذه الجائزة يأتي تأكيدا لدور المرحوم كامل كونه من أبرز المؤسسين والداعمين لريادة الأعمال والإبداع في مراحل انطلاقاتها الأولى في العقد الأول من هذا القرن.

وبهذا تتكامل حلقات التكريم التي يقوم بها المجتمع الأكاديمي والمدني والصناعي والمنظمات العالمية.

ورحل الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات السابق، والملقب بـ"أبو الإنترنت" في مصر، بعدما وافته المنية في مدينة جنيف بسويسرا، في أكتوبر الماضي، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان استمرت لعشر سنوات.

ويعد كامل ثانى وزير اتصالات في مصر، ضمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف.