مقتل شخص في انفجار جديد ببيروت

أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة بأن قتيلًا سقط جراء انفجار وقع صباح اليوم السبت في مطعم في منطقة السيدة في الأشرفية بالعاصمة بيروت.

وأضاف "كتانة" أن شخصين من المارة أصيبا بجروح طفيفة جراء تناثر الزجاج، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحادث وقع داخل أحد ​المطاعم​ المقفلة، جراء ​انفجار أنبوبة غاز​.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإطفاء الحريق، بعد أن ألحق ضررًا كبيرًا بالمبنى، وفرضت ​الأجهزة الأمنية​ طوقًا حول المكان وفتحت تحقيقًا.

يأتي هذا الحادث بعد يوم على مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بجروح، جراء انفجار خزان للوقود في منطقة الطريق الجديدة في بيروت.

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن عناصر الدفاع المدني نجحت في انتشال طفلتين على قيد الحياة من مكان الانفجار.

وكان الصليب الأحمر اللبناني قال في وقت سابق إن انفجار خزان مازوت في بيروت أسفر عن قتيلين وعدد من الجرحى.

وتوجهت فرق الإطفاء لإخماد الحريق الذي تسبب به الانفجار، في حي طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية، وعملت على إخلاء المنازل المحيطة بمكان الحادث.

وأدى صوت الانفجار القوي إلى حالة من الهلع والخوف في صفوف السكان.

ولا يزال اللبنانيون يعيشون على وقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.

وقُتل في انفجار المرفأ 200 شخص على الأقل، فيما أصيب الآلاف ودُمرت مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وقُدرت الخسائر المادية بمليارات الدولارات.

وأدى الانفجار إلى تعميق الأزمة السياسية في لبنان، حيث تقدمت حكومة حسان دياب باستقالتها، وفشل خلفه مصطفى أديب في إحداث توافق على تشكيل حكومة جديدة مما دفعه إلى الاعتذار مؤخرًا.