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محمود مسلم

مدبولى يصدر قرار بتخصيص قطعة أرض بشمال سيناء لصالح الأوقاف

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الوطن
12:48 م | السبت 10 أكتوبر 2020
مدبولى

مدبولى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم  1827، لسنة 2020 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمركز بئر العبد بشمال سيناء لصالح وزارة الأوقاف. 

كما أصدر قرار قم 1828 لسنة 2020 بتعديل الجهة المخصص لها قطعة أرض بالشرقية لتكون وزارة العدل "مصلحة الطب الشرعى " بدلا من مديرية الشئون الصحية ليكون لإقامة مقر لمصلحة الطب الشرعى بدلا من إقامة نقطة إسعاف .   

ونشر القراران فى الجريدة الرسمية للاطلاع عليه اضغط هنـــــا.

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