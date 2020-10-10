سقوط منتحلي صفة شرطة التموين بالجيزة: "هات البضاعة احنا مباحث"

"احنا مباحث التموين هات البضاعة".. بهذه الكلمات البسيطة لجأ 5 مسجلين للنصب والاستيلاء على بعض السلع التابعة لأصحاب الأكشاك.

وتبين من التحريات أن المتهمين ارتكبوا 3 جرائم متشابهة في القاهرة واستولوا على السلع من أصحاب الأكشاك بأكثر من 100 ألف جنيه مقابل عدم تحرير محاضر كما استولوا على كراتين سجائر.

ودلت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بانتحال صفة ضابط وأمين شرطة من مباحث التموين بالمديرية، قررت النيابة االعامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وجرى العثور على فيديوهات للمتهمين أثناء النصب على أصحاب الأكشاك ومازالت التحقيقات مستمرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة عدد من البلاغات تفيد بقيام ضابط و4 آخرين يزعمون أنهم مباحث التموين بالاستيلاء على أموال وسلع من أصحاب الأكشاك بالشوارع.

جرى تشكيل فريق من ضباط مباحث التموين بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام خمسة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بانتحال صفة رجال شرطة بمباحث التموين وقيامهم بتنفيذ حملات تفتيشة وهمية والمرور على (أكشاك – محال) بيع السجائر الكائنة بمناطق القاهرة الكبرى وضواحيها وإيهام مالكيها والقائمين على إدارتها بضلوعهم فى ارتكاب مخالفات تموينية والتحصل منهم على مبالغ مالية وبضائع (سجائر) مقابل عدم تقنين الإجراءات حيالهم باستخدام سيارة ملك أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (3) وقائع بذات الأسلوب المشار إليه، واستيلائهم على كميات من السجائر مختلفة الأنواع قدرت قيمتها بحوالي (137 ألف جنيه) وبعرض المتهمين على المجنى عليهم تعرفوا عليهم.

ودلت التحريات أن من بين المتهمين موظف وطالب جامعي قاموا بتكوين التشكيل العصابي، لتنفيذ جرائمهم وأنهم مقيمين بمحافظة الجيزة، وسبق اتهامهم في قضية نصب، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.