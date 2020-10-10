في زمن كورونا.. لوحة "فريدا كاهلو" تلتزم بالكمامة والجوانتي بمعرض فني

جائحة كورونا حدث عالمي، يلقي بظلاله على مختلف الأحداث، بما فيها الفعاليات الفنية والثقافية بأشكال متعددة، ولعل أحدثها يظهر فى إحدى لوحات للفنان محمد بسيوني، والتي يشارك بها فى معرض "بصوت عال"، والذي يفتتح يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 3 عصرا، في الهواء الطلق بالمساحات الخضراء بملاعب مدينة السادس من أكتوبر.

واللوحة عبارة عن صورة للرسامة المكسيكية الأشهر في القرن العشرين فريدا كاهلو (1907 - 1954)، بشكلها المميز بحاجبين مقرونين، وجلسة خاصة تضع فيها يدا على الأخرى، على خلفية خضراء منقوشة بالورود الصغيرة، فإلى جانب تاج الورود، وإكسسوارتها الشهيرة، تظهر "فريدا" ملتزمة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ترتدي كمامة على وجها وجوانتي طبي بيديها.

ويضم معرض "بصوت عال" مجموعة متميزة من الفنانين، الذين ينتمون لأجيال فنية متنوعة ولمدارس ومجالات متباينة، من بينها أعمال الفنان الراحل آدم حنين، الفنان القدير أحمد عبد الوهاب، الفنان القدير رضا عبد السلام، الفنان القدير عبد العزيز صعب، الفنان القدير السيد عبده سليم، وهو العرض الفني الذي ينظمه جاليري "إيزل آند كاميرا" للفنون المعاصرة ويستمر حتى نهاية نوفمبر 2020.

ويطرح المعرض مجموعة متنوعة من القضايا، كما خرجت الفعالية خارج حدود قاعات الجاليري إلى الفضاء الخارجي ورحابة الأفق التي أضافت الكثير على الأعمال الفنية المعروضة وأعطت إحساس مختلف تماما عن عرضها داخل حيز الجاليري المغلق.

كما أتت فكرة تسمية المعرض تماشيًا مع عرض الأعمال في الهواء الطلق، وبجانب كبار الفنانين السابقين مجموعة مختارة من الفنانين كالتالي:

أحمد بركات (تصوير فوتوغرافي)، أسامة امام (خزف)، الشيماء درويش (نحت)، إيهاب الطوخي (نحت)، تامر رجب (نحت)، خالد زكي (نحت)، سيد واكد (نحت)، عبدالرحمن السيد عبده سليم (نحت)، عبدالمجيد إسماعيل (نحت)، محمد أبو النجا (تصوير)، محمود رشدي (خزف)، محمد عبلة (نحت).

مروة زكريا (خزف)، صلاح الدين عبدالرحمن (نحت)، مروة يوسف (نحت)، مصطفي حسني (نحت)، مصطفى خضر (نحت)، مني هيكل (نحت)، هشام عبدالمعطي (نحت)، هنا توكل (تصوير فوتوغرافي)، محمد بسيوني (تصوير)، علي نوري (نحت - العراق)، بسام كيرولس (نحت، تصوير - لبنان).