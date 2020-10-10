بالأسماء.. الصحفيين تعلن نتيجة لجنة القيد في جدول المشتغلين

أعلنت نقابة الصحفيين اليوم، كشوف نتيجة لجنة قيد المشتغلين التي عقدت مؤخرا، والتي تقدم لها 368 زميلا، للنقل من جدول تحت التمرين لجدول المشتغلين، في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الماضي.

وفتحت النقابة باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين في الفترة من 11 إلى 25 يوليو الماضي، وشمل ملف التقديم عددا من المستندات، وهي "خطاب المؤسسة وبرنت التأمينات وصورة كارنيه النقابة تحت التمرين".

وأكد ميري أنّ اللجنة تلقت طعونا على طلبات بعض الصحفيين الذين وردت أسماؤهم في الكشوف المعلنة للنقل لجدول المشتغلين، موضحا أنّ اللجنة ستفحص تلك الطعون.

وقال ميري، لـ"الوطن": "تلقينا طعونا على قائمة المشتغلين كما يحدث كل مرة في لجنة المشتغلين وسنواجه بها الناس"، لافتا إلى أنّ اللجنة حريصة على إعلان كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين قبل انعقادها بوقت كاف، إيمانًا بحق الجمعية العمومية في متابعة ومعرفة كل ما يجري داخل النقابة، بحسب تعبيره.

وكان ميري قال في بيان سابق: "نمنح أعضاء الجمعية العمومية الفرصة الكاملة لتقديم أي طعون يرونها ضد أي متقدم للجنة، فهذا حق أصيل للجمعية العمومية"، مضيفا أنّ باب لجنة القيد مفتوح لتلقي أي طعون، وسيتم التعامل مع الطعون وفحصها بجدية كاملة، لضمان التطبيق الكامل والصحيح لقانون النقابة ولائحة القيد.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين فتح باب التقدم للمؤجلين من لجنة تحت التمرين بداية من الأحد الموافق 27 سبتمبر إلى 11 اكتوبر 2020 لاستكمال الأوراق، والتي تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التأمينات، تمهيدا لانعقاد اللجنة.

وأكد خالد ميري وكيل النقابة، أنّ اللجنة ستبحث فور انتهاء لجنة المؤجلين فتح باب التقديم للجنة الجديدة تحت التمرين، وتدرس أن تتضمن المقابلة التي تجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين أسئلة تحريرية، إضافة للأسئلة الشفهية المعتادة، "استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة في اختيار المتقدمين للانضمام إلى النقابة" بحسب تعبيره.

وفيما يلي صورة من كشوف الأسماء التي أعلنت اليوم: