مرشحان لمقعد النقيب و9 لمجلس "الصحفيين" بالإسكندرية

استقبلت اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين، فرع الإسكندرية، اليوم الأحد، أوراق 2 مرشحين على مقعد النقيب، و9 طلبات من مرشحين للمنافسة على 3 مقاعد عضوية بمجلس النقابة.

وتقدم كل من "فكري عبد السلام"، من صحيفة "الأهرام"، و"عمرو حافظ"، من صحيفة "الجمهورية"، بطلبين للترشح على مقعد نقيب الصحفيين، بينما تقدم كل من "بسمة الشريف، وفهمي سيد أحمد، وعصام صبري، وشوكت سعد، وهاني العوضي، وحسن أبو شقرة، وعزت السامري، وطارق الفرماوي، وأميرة فتحي"، لعضوية مجلس النقابة.

وقالت "هدى الساعاتي"، عضو لجنة تلقي طلبات الترشح وعضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، إن اللجنة المكونة من "السيد سعيد"، عضو المجلس، و"أشرف الجبالي"، عضو الجمعية العمومية، انعقدت اليوم الأحد، لليوم الثاني، لاستقبال أوراق الترشح لانتخابات الصحفيين فرع الإسكندرية، مشيرةً إلى أن اللجنة استقبلت، خلال اليوم الأول، طلباً لأحد المرشحين على مقعد النقيب، وطلبات من 4 مرشحين لعضوية المجلس، وفي اليوم الثاني، استقبلت اللجنة، طلباً آخر للمنافسة على مقعد النقيب، و4 طلبات لعضوية المجلس.

وأضافت "الساعاتي"، في تصريح لـ"الوطن"، أن اللجنة مستمرة في الانعقاد لمدة 3 أيام آخرين، وذلك وفقاً للمواعيد التي أقرها وأعلنها مجلس نقابة الصحفيين، والسكرتير العام للنقابة العامة، محمد شبانة، لافتةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لكل من مقعد النقيب، و3 مقاعد بمجلس النقابة، يوم الأربعاء المقبل، كما سيتم إعلان كشوف أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية، الذين لهم حق التصويت في الانتخابات.

وأشارت إلى أنه سيتم اعتباراً من يوم السبت المقبل، بدء تلقي الطعون والتنازلات عن الترشح، على أن يتم الإعلان النهائي يوم 14 أكتوبر الجاري، على أن تبدأ أعمال الدعاية الانتخابية، وتجري الانتخابات على مقعد النقيب و3 مقاعد عضوية المجلس، يوم 29 من نفس الشهر.