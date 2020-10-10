محافظ أسوان: تنفيذ 30 مشروعا و"تأهيل" 210 منزلا ضمن مبادرة حياة كريمة

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن مبادرة حياة كريمة تشمل تنفيذ 30 مشروعاً فى عدد من القطاعات منها قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 210 منزل من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20 % ، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%، كما تم تأهيل عدد من المدارس وتم القيام بعدد من القوافل الطبية، لافتاً إلى أن معدلات التنفيذ بالنسبة لمشروعات قطاع الكهرباء داخل 11 قرية تراوحت ما بين 80% إلى 100 %، كما وصلت نسبة التنفيذ بمشروعات الطرق إلى 100 % والتى تضم طريق السنجارى / المالكى بنصر النوبة بطول 3 كم ، بجانب طريق مدخل قرية الحكمة بطول 500 متر .

وأضاف اللواء أشرف عطية بأن نسبة التنفيذ لمشروعات الصرف الصحى داخل 7 قرى تراوحت ما بين 40 % إلى 85 %، علاوة على أنه جارى تنفيذ مشروعات تأهيل ورفع كفاءة بـ 10 قرى بنسبة تتراوح ما بين 75 % إلى 100 %.

وفي هذا السياق زار اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة اسوان، اليوم، قرية خور أبو سبيرة شمال مدينة أسوان للوقوف على معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بالقرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية من أرض الواقع لمشروعات مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن مبادراته العديدة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ضمن 11 قرية كمرحلة أولى على مستوى المحافظة من إجمالى 39 قرية مستهدفة.

وكان اللواء محافظ أسوان أكد أنه فى إطار الإستعدادات لإنطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 والتى ستجرى خلال يومى 24 و 25 أكتوبر الجارى تقف المحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين بمختلف انتماءاتهم الحزبية أو السياسية أو القبلية دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الإنتخابية والدعم اللوجستي فقط، لافتاً إلى أن الفيصل الرئيسى والأساسى فى العملية الإنتخابية هو الإدلاء برأي وصوت الناخب فى أجواء من الحرية والنزاهة الكاملة وتحت الإشراف القضائى لاختيار من يمثله لمدة 5 سنوات قادمة بمجلس النواب.