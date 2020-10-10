محافظ أسوان: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي مجلس النواب

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بمختلف انتماءاتهم الحزبية أو السياسية أو القبلية دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستي فقط.

وأشار المحافظ إلى أن الفيصل الرئيسي والأساسي في العملية الانتخابية هو الإدلاء برأي وصوت الناخب في أجواء من الحرية والنزاهة الكاملة وتحت الإشراف القضائي لاختيار من يمثله لمدة 5 سنوات قادمة بمجلس النواب.

وشدد اللواء أشرف عطية على مسئولي المديريات الخدمية والوحدات المحلية بضرورة الالتزام الكامل بعدم توظيف المباني والمنشآت الحكومية فى أى دعاية انتخابية للمرشحين، إضافة إلى عدم استغلال سيارات أو معدات أو إمكانيات المصالح الحكومية خلال فترة الدعاية، مؤكدا أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية ستستكمل تجهيز المقار واللجان الانتخابية، بجانب قيام رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني للتأكد من جاهزية جميع المقار وتلافي أي ملاحظات سلبية.

وتابع بأنه عند إنهاء أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، وهو الذي يتوازى مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحد من إنتشار فيروس كورونا بتطهير وتعقيم اللجان.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى، التي تشمل "مدينة أبو سمبل السياحية، قسمي أول وثان أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو"، ويتنافس فيها 35 مرشحًا على مقعدين فردي.

يتنافس 14 مرشحًا في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، ويتنافس 13 مرشحًَا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 28 مرشحًا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي، ليبلغ إجمالي المرشحين 90 مرشحًا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.