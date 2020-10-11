"الصحفيين" تستضيف حملة "100 مليون صحة" للكشف على الأعضاء وأسرهم اليوم

قال أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين، إن اللجنة تستضيف مبادرة "100 مليون صحة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية من اليوم الأحد.

وأضاف عبد المجيد، في بيان له، أن تقديم خدمة الفحص وعلاج الأمراض المزمنة (سكر وضغط وغيرهما)، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، منطقة غرب القاهرة.

وأشار عبد المجيد، إلى أن الحملة خدمة الفحص مجانًا، وذلك تيسيرًا على الصحفيين وأسرهم، حيث تتواجد الحملة بمقر النقابة، الأحد والثلاثاء، من كل أسبوع، من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، بداية من اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر الجاري، وأوصى رئيس اللجنة الزملاء، بالالتزام بمواصلة ارتداء الكمامات، "لمواصلة الإنجاز المتحقق في الوقاية من فيروس كورونا المستجد " بحسب تعبيره.

وكانت النقابة قد استضافت حملة 100 مليون صحة عام 2018 لإجراء الكشف الطبي والتحاليل اللازمة لفيروس سى والأمراض غير السارية للصحفيين وأسرهم، حيث أعلنت حينها أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وافقت على تواجد حملة "100 مليون صحة" بمقر النقابة اعتبارًا من يوم الاثنين 17 ديسمبر وحتى الأربعاء 19 ديسمبر 2018 ، للكشف على الزملاء الصحفيين وأسرهم.

وفي يونيو الماضي أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة "100 مليون صحة" لدعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بكافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزيرة، بحسب بيان، أنه سيتم تفعيل العمل بالمبادرة الرئاسية يوم 20 يونيو الماضي في 8 محافظات تبدأ بـ(القاهرة والجيزة والقليوبية)، وتستكمل تباعًا في محافظات (الفيوم، المنوفية، الشرقية، اسكندرية والبحيرة)، لتقديم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، وتقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية.

وأوضحت وزيرة الصحة أن انخفاض إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة نتيجة عزوفهم عن متابعة حالتهم الصحية بالمستشفيات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.