"الأوقاف" تتعاقد مع مصنع لتوفير الزي الأزهري للأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف عن التعاقد مع مصنع الزي الأزهري التابع لهيئة الأوقاف المصرية وشركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج، لتوفير أفضل أنواع الزي الأزهري لجميع الأئمة، حيث يتم خلال شهر أكتوبر الجاري توزيع عشرة آلاف زي على عشرة آلاف إمام، على أن يتوالى التوزيع لجميع الأئمة تباعًا ليشمل جميع الأئمة بلا استثناء قبل نهاية العام المالي الجاري.

ووجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحسب بيان الوزارة، بسرعة توزيع العمامة الأزهرية كاملة التجهيز على الأئمة، وصرف مجموعة كتب من إصدارات الوزارة أو من سلسلة "رؤية" لكل إمام أو واعظة.

وقال الشيخ صبري ياسين، رئيس قطاع المديريات، إن القطاع بالتعاون مع قطاع الخدمات والإدارة العامة للمخازن أعد سجلات خاصة لذلك، كما سيتم تسجيل مقاس كل من الزي والعمامة لكل إمام على حدة حتى يتم التصنيع في جميع التعاقدات الجديدة على حسب المقاس المدون بالسجلات، وجارٍ توزيع هذه السجلات على جميع المديريات، حرصًا على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع الأئمة، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع 3 آلاف زي أزهري خلال هذا الأسبوع.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه سيتم توزيع الزي على جميع الأئمة كاملًا قبل نهاية العام المالي الجاري، بمقر المديريات، بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وشددت وزارة الأوقاف، على الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية أثناء التوزيع، مطالبة مديري المديريات بتنظيم ذلك، وأن يكون التوزيع تحت مسئوليتهم، ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأئمة ومديرياتها على الموقع تباعًا.