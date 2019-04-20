بـ"الزي الأزهري".. عشرات الأئمة يشاركون في الاستفتاء بالإسكندرية

توافد العشرات من الأئمة، أمام لجنة المغتربين بمركز شباب سموحة، شرق الإسكندرية، مرتدين "الزي الأزهري" وانضم لهم وفدا من الدعوة السلفية، وذلك للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال الشيخ صبحي على محمد، عامل مسجد، إن المشاركة في الاستفاء على التعديلات الدستورية لضمان الأمان والاستقرار، مؤكداً بأن جميع شيوخ الأوقاف المغتربين تجمعوا أمام لجنة المغتربين للمشاركة في الاستفتاء.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.