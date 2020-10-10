الأمن يفحص فيديو هجوم متسول على سيدة لخطف رضيعها

قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن المختصة تفحص فيديو هجوم شاب متسول في القاهرة، على إحدى السيدات، وهي تحمل رضيعها، محاولًا خطفه منها، حتى أنقذها شاب، بعدما سقطت على الأرض جراء الهجوم، وهي تحتضن رضيعها.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن تعكف على تحديد هوية الجاني، تمهيدًا للقبض عليه لينال عقابه القانوني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي أظهر الجاني، أثناء محاولاته المستمية لخطف الطفل، وفي لافتة إنسانية وشهامة من شاب منياوي، دافع عن هذه السيدة وطفلها.

وبيّن الفيديو، هذا الرجل الشجاع، وهو ينزل من سيارته وينقذ السيدة، ويضرب المختطف، لكنه هرب سريعاً خوفاً من القبض عليه وإدانته.

وتقول أمل تهامي، إحدى رواد موقع "فيس بوك": "حسبي الله ونعم الوكيل الواحد بقى بيخاف على ولاده ومش عارفة إزاي هينزلوا يروحوا المدارس بقيت بخاف عليهم من الزحمة، والمختطفين بقوا أكتر من الهم على القلب، ومنهم لله اللي بيخطفوا الأطفال الصغيرين ويوجعوا قلب أهاليهم عليهم، ربنا ينتقم منهم ويحافظ على ولادنا".

وتقول منى سلامة: "مبقاش في أمان نهائي وحوادث الخطف للأطفال بقيت كتير وبنسمع عنها كل يوم وبخاف جداً على ولادي ومقدرش أتخيل يبعدوا عني ساعة واحدة، الله يكون في عون الست اللي ظهرت في الفيديو والمختطف بيشد منها ضناها أكيد التجربة اللي مرّت بها كانت صعبة".

وطالبت "منى"، بتفعيل قوانين رادعة للمختطفين والمتسولين الذين يقومون بسرقة الأطفال من أسرهم: "وعايزين حملات توعي الأسر إزاي يحافظوا على ولادهم ويحموهم من حوادث السرقة، وكمان توعية للطفل لو تعرض لحادثة زي كده يتصرف إزاي".