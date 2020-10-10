أديب: 3 بنات من 102 مليون نسمة اختفوا ورجعوا فاعتبروها ظاهرة خطف فتيات

علق الإعلامي عمرو أديب، على تداول شائعات اختطاف واختفاء الفتيات خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر".

وقال "أديب": "فيه فرق بين الحادثة والظاهرة يعني مثلا أن فيه واحدة نطت من الدور العاشر دي حادثة، لكن لو لقينا البلد بقالها 4 شهور فيها ستات بتنط من الدور العاشر دي تبقى ظاهرة لازم نتوقف عندها، ونشوف الظاهرة دي، ونجيب أساتذة علم النفس والاجتماع عشان نعرف ليه الستات بتنط من الدور العاشر".

وأضاف: "عندما تختفي فتاة وهذا أمر جلل عشان أنا عارف الناس هيقولوا حرام عليك أنا بقول هذا أمر جلل، لكنه حادثة وليست ظاهرة، وفيه ناس بتعشق أنها تحولها لظاهرة ويقولوا اختفاء الفتيات في مصر".

وتابع: "هي لو حوادث كثيرة يعني في الـ27 محافظة فيه 100 بنت بيختفوا يبقى فيه اختفاء ويقولوا سرقة أعضاء الفتيات ومش عارف ليه الفتيات بس مبيسرقوش أعضاء الرجالة يعني؟".

وتسائل "أديب"، عن الغرض من عمل "هاشتاج" لاختفاء فتاة أو فتاتين أو ثلاثة في مصر بالكامل من الـ102 مليون مواطن دي تبقى ظاهرة؟" مؤكدة أنها مسألة مقلقة وأنه ليس من أنصار الكشف عن تفاصيل ضبطهم.