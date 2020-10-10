نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماع لجنة مراجعة تراخيص البناء

ترأس الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم السبت، الاجتماع الـ17 للجنة المشكلة بقرار المحافظ، اللواء طارق الفقي، لمراجعة تراخيص البناء وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص، قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وعدد من متدربي البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة، بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح نائب محافظ سوهاج أن المناقشات دارت حول ما انتهت إليه اللجنة الفنية من أعمال، ومراجعة كافة الملفات التي كانت عليها ملاحظات من قبل الهيئة الهندسية بالقاهرة، ثم دارت المناقشات حول الكتاب الدوري الوارد من رئاسة مجلس الوزراء، بالنسبة للسماح باستئناف حركة البناء والتشطيبات لتحسين وضع الاشتراطات البنائية الجديدة بنهاية 2020.

كما تطرقت المناقشات إلى السماح لمن سبق لهم الحصول على تراخيص بناء سارية، ووضع أساسات للعقار وشرع في البناء، باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أدوار حتى نهاية نوفمبر 2020، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأشار "القاضي" إلى أنه يجري حصر وتصنيف كامل وواقعي بجميع التراخيص الصادرة، والتي توقفت في ضوء قرار وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، وبيان الموقف التنفيذي الراهن الخاص بها، والانتهاء من ذلك بحد أقصى يوم 24 نوفمبر القادم، موجهاً بضرورة الانتهاء من مراجعة 400 ملف تراخيص قبل يوم 15 أكتوبر الجاري، على أن يتم حصر التراخيص لمدة 3 سنوات، من 2017 حتى 2019، ثم حصر عام 2020 على حدة.

وأشادت اللجنة الهندسية بجهود اللجان الفرعية بمركز طهطا، وحي غرب سوهاج، في إعداد وتجهيز تقاريرهم الفنية، ووجه نائب المحافظ باقي اللجان بأن تحذو حذوهما.