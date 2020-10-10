بالأسماء.. 8 مصابين بينهم 4 أطفال بانقلاب "ملاكي" على طريق رأس غارب

أصيب 8 أشخاص، بينهم 4 أطفال، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الغردقة - رأس غارب"، في منطقة "الكيلو 50"، بنطاق محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، كانوا في طريقهم إلى القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج اللازم، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً، اليوم السبت، بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحة رقم "ا. س. م 1726"، على رأس غارب، اتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: "نورا وليم فرج"، 35 سنة، و"هبة نادي فخري"، 35 سنة، و"جورج عدلي"، 35 سنة، و" جورج ملاك"، 36 سنة، و"أنطونيوس جورج عدلي"، سنتان، و"جايسون جورج ملاك"، 8 سنوات، و"هيرمينا جورج ملاك"، 8 سنوات، و"لورين جورج ملاك"، 4 سنوات.

وكشف مصدر طبي أن الإصابات تتراوح بين كدمات وسجحات وكسور متفرقة بالجسم وعظام الجمجمة، وأن 5 حالات مستقرة، وحالة متوسطة، بينما اثنان من المصابين حالتهما "سيئة"، وتم حجزهم بمستشفى الغردقة العام لاستكمال العلاج اللازم.

وأشار مسؤل أمني إلى أن المعاينة المبدئية لموقع الحادث أثبتت أن سبب الحادث يرجع إلى انفجار الإطار الخلفي للسيارة، نتج عنه عدم سيطرة قائدها عليها، مما أدى إلى انقلاب السيارة، نتيجه السرعة الزائدة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.