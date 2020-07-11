بالصور.. رفع أنقاض حادث طريق "الغردقة - سفاجا" وإعادة حركة المرور

تمكنت أجهزة مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي رئيس المدينة اليوم السبت، من رفع أنقاض حادث انقلاب سيارة مقطورة محملة بالرمال، وإعادة حركة مرور السيارات بعد قطع في طريق "سفاجا - الغردقة"، وتعطل حركة المرور بالكيلو ٢٥.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا من الأجهزة الأمنية يفيد بانقلاب مقطورة على طريق "سفاجا - الغردقة"، ولم ينتج عنها خسائر في الأرواح، وانتقلت أجهزة مدينة سفاجا ومرور البحر الأحمر إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وجرى رفع أنقاض الحادث وإعادة حركة السيارات.

ومن جانبها، قالت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، إنه لا خسائر أو إصابات بين المواطنين، حيث جرى إغلاق الطريق بمساعدة رجال المرور، حتى الانتهاء من رفع المقطورة والرمال بمعدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لتسيير الحركة المرورية.

وأشارت إلى أن أوناش مجلس المدينة رفعت آثار الحمولة من وسط الطريق وأعادت فتح الطريق والحركة المرورية مرة أخرى بالكامل أمام السيارات بعد توقفها لمدة ساعة تقريبًا.

وتابعت، أنه بالفحص المبدئي لرجال المرور، تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة بحمولة 70 طن من الرمال قادمة من سفاجا باتجاه الغردقة اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، مما أدى إلى انقلابها على حرم الطريق.