"جميعي" يتنازل لصالح "جميعي" بالضبعة.. والسبب: "توحيد القبيلة"

أعلن "ناجي مراد الجميعي"، أحد المرشحين المستقلين لخوض انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردي في الدائرة الثانية بمحافظة مطروح، والتي تضم الضبعة والعلمين والحمام وسيوة، انسحابه من السباق الانتخابي لصالح مرشح حزب "حماة الوطن"، "حسن نصر الله الجميعي"، وهو أيضاً مرشح عن قبائل "الجميعات" بمطروح.

وقال "مراد"، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم السبت: "إنني تنازلت لصالح ابن قبائل الجميعات، حسن نصر الله، وذلك بهدف توحيد الصف، والامتثال لأمر قبيلتي من عمد ومشايخ وعواقل، وهذا شيئ أحترمه وتربينا عليه، ومن عاداتنا وتقاليدنا".

وأكد "محمد إسرافيل"، من شباب قبائل "الجميعات"، إن "ناجي مراد"، الذي وصفه بأنه "مرشح الشباب"، كان عنده هدف يخدم أهل مطروح عامةً والشباب خاصةً، كما أن لديه برنامج متكامل ومدروس، لكنه تنازل للحفاظ على عدم شق صف القبيلة، والحفاظ على الألفه واللحمة القبلية، وخوفاً من الانشقاق، ومشيراً إلى أنه تنازل أمام الجميع في مدينة الضبعة، دون شروط أو ضغوط أو أي مقابل.