البرلمان الليبي يشكر قبائل مطروح على استضافتها العالقين على الحدود لمدة شهرين

قال عز العمدة من عواقل قبيلة المعابدة بالسلوم، إن الليبيين العالقين في مصر بلغ عددهم 3700 مواطنا، سافر منهم 2600 حتى الآن من مصر إلى ليبيا عبر منفذ السلوم البري على عدة مجموعات، وجاري سفر الباقي بالتنسيق بين اللجنة الليبية للعالقين والسلطات المصرية وشيوخ القبائل في مطروح.

كانت قبائل مطروح قد استقبلت الليبيين العالقين على الحدود، واستضافتهم وفتحت لهم المنازل والفنادق في السلوم ومطروح، ووفرت سبل الإقامة أمامهم، حتى بدأ التنسيق بين الجانبين المصري والليبى من أجل تمكينهم من العودة لليبيا مرة أخرى بعد قرار ليبيا بغلق الحدود بسبب جائحة كورونا.

وأضاف "العمدة" في تصريح خاص لـ "الوطن"، اليوم، أن المستشار عقيله صالح رئيس البرلمان الليبي، أرسل شهادة تقدير رسمية من البرلمان الليبي للقبائل المصرية في محافظة مطروح يشكرها على حسن تعاملها مع أزمة الأشقاء الليبيين وتقديم يد العون لهم واستضافتهم في مطروح، بعد صدور قرار الحكومه الليبية بمنع الدخول عبر منافذها البرية والبحرية والجوية منذ ما يقارب من الشهرين بسبب تداعيات كورونا.

وأضاف "العمدة" أن رئيس البرلمان الليبي، أجرى اتصال مع القبائل المصرية في مطروح، أكد خلاله على عمق العلاقات التاريخية بين الشعب المصري والشعب الليبي الشقيق، بينما أكدنا نحن من جانبنا على أن جميع ماقمنا به هو من واجبنا تجاه الأشقاء الليبين، وليس لنا فضل في ذلك. وقال العمدة:" الفضل كله لله، وهذا هو حقهم علينا وواجبنا المؤكد تجاههم".

وتابع العمدة :"حفظ الله مصر وليبيا ووفق القيادة السياسية إلى مافيه الخير للبلاد والعباد، وتحيا مصر وعاشت ليبيا حرة مستقله". وأشار إلى أنه يوجد ما يقرب من 1100 ليبي جارى التنسيق بين السلطات الليبية والمصرية لإعادتهم إلى ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة.